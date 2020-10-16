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«Увеличений не будет». В ПФР огорчили пенсионеров 

Konkurent.ru 38 минут назад
«Увеличений не будет». В ПФР огорчили пенсионеров
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде сделали заявление, которое расстроит многих пожилых россиян.
Специалисты ПФР рассказали пенсионерам о перерасчетах из пенсий. Речь идет об изменениях размеров выплат, которые можно произвести по заявлению, сообщает KONKURENT.RU.
Как рассказали в ПФР, в последнее время в ведомство поступает множество заявлений на перерасчет пенсий. Пенсионеры подают их, поскольку уверены, что им либо недосчитали трудовой стаж, либо при назначении выплат совершили ошибки.
Как правило, поясняют специалисты ПФР, такие заявления составляют не сами пенсионеры, а специально нанятые юристы. При этом само заявление может занимать до нескольких страниц, а его составление обходится пенсионерам в кругленькую сумму.
Как объяснили специалисты ПФР, нужды в такой юридической помощи у пенсионеров нет.

«Эти заявления становятся абсолютно бесполезными, ведь перерасчет пенсии проводится в обязательном порядке при обращении человека, желающего, чтобы ему произвели перерасчет», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты фонда подчеркнули, что, как правило, после перерасчета сумма выплат остается неизменной.

«Как показывает статистика, абсолютное большинство граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии, получают в результате проверенный прежний размер пенсии», — отметили специалисты.

В связи с этим в ПФР обратились к пенсионерам с просьбой не привлекать дорогостоящих юристов для составления заявлений о перерасчете пенсий. Специалисты напомнили, что в случае сомнения в размере выплат гражданин может обратиться в сам фонд и попросить произвести перерасчет. При этом для него такое обращение будет совершенно бесплатным.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Газета "Конкурент"
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