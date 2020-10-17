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В ФАС рассказали, насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах 

Российская Газета 2 часа назад
Насколько могут вырасти услуги ЖКХ в 2021-2023 годах
Фото: ТАСС
В нем идет речь о тарифах, которые будут устанавливаться на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.
В частности, предельный рост тарифов на электричество должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. Как уточнила "РГ" исполнительный директор Ассоциации гарантированных поставщиков Наталья Невмержицкая, тарифы не должны вырасти больше, чем на уровень годовой инфляции. А по расчетам это не выше 4% в год.
Рост средней цены на газ для всех категорий потребителей составит в 2021 году, по оценке ФАС, 3,11%, в 2022 и 2023 годах — 3,15%.
Изменение совокупной платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах также не должно превысить уровень годовой инфляции.
Цены на связь в 2021 году могут вырасти на 3,7%, в 2022 и 2023 годах — на 4%. "По результатам экспертных оценок, удельный вес расходов на услуги связи в потребительской корзине населения составляет около 3%", — говорится в разъяснениях ФАС.
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Комментарии 7
Личный счет , Наталья Невмержицкая , ФАС
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