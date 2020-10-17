Найден способ победить бедность

"Короче говоря, большая программа государства по борьбе с бедностью. И в том числе… по поддержке роста доходов секторов, которые не относятся к бюджетному. Потому что сейчас эти сектора… и вопросы заработной платы там отданы по сути дела на откуп работодателям и профсоюзам там, где они есть. В данном случае, если государство планирует бороться с бедностью, то, конечно, с его стороны необходима… политика и в этом секторе экономики", — сказал Шершуков.