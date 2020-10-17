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Профсоюзы предложили способ победить бедность 

РИА Новости и ещё 1 40 минут назад
Найден способ победить бедность
Фото: ТАСС
Победить бедность можно только через устранение ее причин, в частности, низкой зарплаты, в том числе в тех секторах, которые не относятся к бюджетным, явления "работающие бедные" не должно быть, также нужен прогрессивный налог на сверхприбыль, рассказали РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Международный день борьбы за ликвидацию нищеты" отмечается 17 октября ежегодно с 1993 года.

По словам заместителя председателя организации Александра Шершукова, для борьбы с бедностью государство должно создавать новые рабочие места, повышать уровень оплаты труда, а также нижнюю планку минимального размера оплаты труда. Профсоюзы также выступают за пересчет МРОТ по формуле, "которая обеспечивает не физиологическое выживание, а достойную жизнь человеку".

"Короче говоря, большая программа государства по борьбе с бедностью. И в том числе… по поддержке роста доходов секторов, которые не относятся к бюджетному. Потому что сейчас эти сектора… и вопросы заработной платы там отданы по сути дела на откуп работодателям и профсоюзам там, где они есть. В данном случае, если государство планирует бороться с бедностью, то, конечно, с его стороны необходима… политика и в этом секторе экономики", — сказал Шершуков.

Как отметила другой заместителя председателя ФНПР Нина Кузьмина, для преодоления бедности нужно устранить ее причины.

"Основная причина бедности и многих других нескладностей в стране — низкая оплата труда. Низкая оплата труда — причина и низких пенсий, и низкой мотивации к производительному труду. А рост так называемых "квазиналоговых" платежей (например, штрафы, растущая доля акцизов и НДС в цене товаров) является дополнительным фактором, раздражающим людей и снижающим их реальные доходы", — пояснила она.

Необходимо установить минимальные гарантии по оплате труда на планке обеспечения нормального воспроизводства рабочей силы, чтобы такого явления как "работающие бедные" не было, ввести прогрессивный налог на сверхдоходы как дополнительный источник социальной помощи заведомо слабым, а также стимулировать экономическую активность.
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Комментарии 27
Личный счет , Нина Кузьмина , РИА Новости
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