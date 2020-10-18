Как изменится система доставки пенсий 

Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты. Предписывающий это приказ Минтруда вступает в силу 18 октября.

Для удобства пожилых

До сих пор смена банка, через который перечисляется пенсия, могла повлечь изменения даты её поступления. «Конечно, это вызывало неудобство, — сказала „Парламентской газете“ заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова . — Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа».

Теперь же дата поступления денег будет зависеть не от банка, а от условий, которые были установлены по согласованию с пенсионером.

Любыми способами

Согласно действующему законодательству, пенсионер сам выбирает, как именно он хочет получать пенсию. Доставлять её могут следующими способами:

— через « Почту России ». В этом случае пенсии или приносит на дом почтальон, или за ними можно ходить и самостоятельно в почтовое отделение по месту жительства. Для каждого пенсионера устанавливают дату получения выплаты исходя из графика её доставки. При этом пенсия может быть выплачена и позднее установленного срока в пределах так называемого доставочного периода — его продолжительность в Пенсионном фонде России советуют узнавать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то её выплата приостанавливается. Чтобы возобновить начисления, придётся написать заявление в территориальный орган ПФР;

— через банк. Пенсию можно получать как в кассе банка, так и на банковскую карту. Деньги приходят на счёт в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда. Снять их можно когда угодно. Важно помнить: банки не вправе брать комиссию при зачислении средств на счёт пенсионера. При этом с 1 июля 2017 года начался плавный перевод пенсионеров на платежную систему «МИР» — когда истекает срок действия их карт Visa , MasterCard и других, им выпускают новую карту «МИР». Переход должен окончательно завершишься к 31 декабря этого года.

О сделанном выборе или его изменении необходимо уведомить ПФР любым удобным методом: письменно, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в МФЦ либо в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг. В заявлении пенсионеру необходимо указать доставочную организацию и способ получения пенсии, а также реквизиты счёта, если он хочет получать деньги через банк.