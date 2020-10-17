В ПФР рассказали об ошибках при начислении выплат

Глава Пенсионного фонда заявил, что при начислении детских пособий «всплыли» новые ошибки системы.

Глава ПФР Максим Топилин рассказал россиянам о том, в какой срок в ведомстве решат проблемы с неверными начисления пенсий и детских пособий, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о результатах проверки, проведенной Счетной палатой . Напомним, что в ходе проверочных мероприятий было выявлено, что в ПФР имеется большое количество так называемых «слипшихся» счетов.

Как рассказал Топилин, о данной проблеме в ПФР знали давно. По словам главы фонда, эта проблема является «старая и давно известная». При этом он отметил, что на данный момент ведется непрерывная работа по решению данной проблемы.

«Эту тему мы, я надеюсь, закроем окончательно до конца этого года. Может быть, даже несколько раньше», — подчеркнул Топилин.

Кроме того, глава ПФР отметил, что в ходе проверок были выявлены ошибки при начислении детских пособий. Связаны они с тем, что система «дает элементарные ошибки» при ряде условий.