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«Огрехи есть». В ПФР рассказали об ошибках при начислении выплат и пенсий 

Konkurent.ru 3 часа назад
В ПФР рассказали об ошибках при начислении выплат
Фото: pixabay.com
Глава Пенсионного фонда заявил, что при начислении детских пособий «всплыли» новые ошибки системы.
Глава ПФР Максим Топилин рассказал россиянам о том, в какой срок в ведомстве решат проблемы с неверными начисления пенсий и детских пособий, сообщает KONKURENT.RU.
Речь идет о результатах проверки, проведенной Счетной палатой. Напомним, что в ходе проверочных мероприятий было выявлено, что в ПФР имеется большое количество так называемых «слипшихся» счетов.
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Как рассказал Топилин, о данной проблеме в ПФР знали давно. По словам главы фонда, эта проблема является «старая и давно известная». При этом он отметил, что на данный момент ведется непрерывная работа по решению данной проблемы.

«Эту тему мы, я надеюсь, закроем окончательно до конца этого года. Может быть, даже несколько раньше», — подчеркнул Топилин.

Кроме того, глава ПФР отметил, что в ходе проверок были выявлены ошибки при начислении детских пособий. Связаны они с тем, что система «дает элементарные ошибки» при ряде условий.

«Мы сталкивались с такими ситуациями, когда есть двойники с одним СНИЛС, одного имени, отчества детишки — полные двойники — имя отчества, место рождения и так далее», — отметил Топилин.

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Комментарии 3
Личный счет , Максим Топилин , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Газета "Конкурент"
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