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«Надо тратить». Россиянам хотят еще раздать деньги 

Konkurent.ru 2 часа назад
«Надо тратить». Россиянам хотят еще раздать деньги
Фото: depositphotos.com
В Счетной палате рассказали, насколько можно поднять траты на пособия и выплаты для граждан.
Расходы на меры поддержки населения в период пандемии коронавируса можно увеличить. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает KONKURENT.RU.
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Речь идет о проекте федерального бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Напомним, что согласно документу, предполагается сократить с 4% до 1% ВВП к 2022 г. Кроме того, государственный долг будет увеличен до 20% ВВП в период с 2021 г. по 2022 г., а расходы должны вырасти в период 2021-2023 гг.
Однако, как заявил Кудрин, распределение средств по статьям бюджета можно было бы увеличить на 500 млрд руб. При этом он подчеркнул, что увеличение госдолга до 21% не станет для России трагедией.

«Можно поглубже запустить руку в Фонд национального достояния. Надо тратить, но не разово, а немножко изменив бюджетное правило», — пояснил Кудрин.

Кроме того, председатель Счетной палаты считает, что в России может быть увеличен процент поддержки населения на фоне пандемии коронавируса. И если в 2020 г. этот показатель составил 3,9%, то, по мнению Кудрина, его можно было увеличить на 1,5-2%.
Такой шаг председатель Счетной палаты назвал достойной, восполнимой и пропорциональной кризису мерой.
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Личный счет , Алексей Кудрин , Счетная палата , Газета "Конкурент"
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