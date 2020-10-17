Каждый шестой кредит в России может быть просрочен 

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), к 1 сентября просрочено более чем на 90 дней уже 12,6 миллионов кредитов. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты отметили, что пандемия коронавируса привела к тому, что количество кредитов с просрочкой более 90 дней достигло своего максимального значения и превысило прошлогодний показатель на 12,5%.

«На протяжении последних 9 месяцев показатель демонстрирует поступательный прирост на 80-500 тыс. ежемесячно», — отмечается в исследовании «Эквифакса» и НАПКА.

При этом, по их данным, к концу года в просрочке может находиться уже около 13,5 млн кредитов и займов, то есть «каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной».

Больше всего просроченных кредитов в Москве (803 тыс. займов), Московской области (597 тыс.) и Краснодарском крае (490 тыс.). А меньше всего проблемных займов в Республике Ингушетия (8,1 тыс.), на Чукотке (9,9 тыс.) и в Магадане (14,4 тыс.).

«Рамблер» писал, что ранее российские банки начали активнее передавать просроченные долги клиентов, образовавшиеся в период пандемии, коллекторским агентствам. В НАПКА отметили, что летом было передано на взыскание почти 4 млн кейсов на сумму более 152 миллиардов рублей. Львиную долю должников составили заемщики, у которых образовалась просрочка по кредитам из-за последствий пандемии.

Так, 65% должников объяснили неплатежи по займам снижением доходов, 30% — потерей работы, 5% не смогли воспользоваться поддержкой властей, потому что не поняли процесс ее предоставления, 2% сослались на кредитные каникулы.