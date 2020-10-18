Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.11
$
78.29
91.41
91.65
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.83
+0.05 Золото
1899.60
+0.00 РТС
1132.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.10
1.1719
+0.0001
02.10
1.1717
13.10
05.10
21.09

Раскрыта новая схема мошенничества 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Раскрыта новая схема мошенничества
Фото: CC0 / TBIT
Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей "Лаборатории Касперского".
Отмечается, что злоумышленники обещают интернет-пользователю ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы от "крупной компании". Нередко мошенники ссылаются на известных персон, которые якобы рекламируют данного производителя.
После того, как человек прошел опрос, ему сообщается, что для получения денег требуется перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей в качестве комиссионных или закрепительного платежа. После получения денег злоумышленники прекращают общение.
По данным специалистов компании, с января по август текущего года в Сети действовали свыше 2,5 тысячи подобных сайтов. Эксперты предупреждают, что при такой схеме можно лишиться не только определенной суммы денег, но и раскрыть преступникам данные о своей банковской карте.
Видео дня. В Госдуме предложили обнулить ставку НДС на продукты для доставки
Последние новости
В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов" "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США "Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек
Комментарии
Личный счет , Лаборатория Касперского , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
Часть россиян освободили от НДФЛ
Часть россиян освободили от НДФЛ
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Xiaomi выставила Apple на смех
Xiaomi выставила Apple на смех
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
00:20
Coca-Cola откажется от легендарного напитка из 70-х
Компании
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
00:14
Россияне могут лишиться ипотечного жилья
Недвижимость
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение