Раскрыта новая схема мошенничества 

Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей "Лаборатории Касперского"

Отмечается, что злоумышленники обещают интернет-пользователю ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы от "крупной компании". Нередко мошенники ссылаются на известных персон, которые якобы рекламируют данного производителя.

После того, как человек прошел опрос, ему сообщается, что для получения денег требуется перевести по указанным реквизитам несколько сотен рублей в качестве комиссионных или закрепительного платежа. После получения денег злоумышленники прекращают общение.

По данным специалистов компании, с января по август текущего года в Сети действовали свыше 2,5 тысячи подобных сайтов. Эксперты предупреждают, что при такой схеме можно лишиться не только определенной суммы денег, но и раскрыть преступникам данные о своей банковской карте.