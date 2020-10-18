В России изменили правила получения пенсий

С 18 октября в России вступает в силу приказ минтруда, в соответствии с которым пенсионеры будут иметь возможность выбрать дату получения пенсии.
Согласно приказу в случае, если пенсионер примет решение сменить банк для получения пенсии, дату начисления выплаты получатель сможет оставить неизменной.
Как отметила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, раньше при смене банка пенсионером дата получения пенсии могла ощутимо сдвинуться. Информацию сообщает Парламентская газета.
Сейчас дата зачисления пенсии будет зависеть не от банка, а от условий, установленных по согласованию с пенсионером. В соответствии с действующим законодательством, получатель пенсии сам выбирает способ получения пенсии. Через “Почту России” или через банк. О своем выборе пенсионер должен уведомить ПФР.