Названы способы сэкономить в 2020 году 

Издание News.ru рассказало, что у россиян еще остались способы сэкономить на покупке жилья, машины и налогах в 2020 году. В первую очередь, россияне могут рассчитывать на льготную госпрограмму ипотеки по ставке 6,5 процента.

В рамках этой программы россияне уже взяли более 180 тысяч ипотечных кредитов. По оценкам ДОМ.РФ, всего поучаствовать в программе смогут 310 тысяч семей.

Еще в январе средняя ставка по обычной ипотеке составляла около девяти процентов. Если ипотечный кредит был взят на три миллиона рублей сроком на 15 лет, при ставке в девять процентов переплата банку составит более 2,4 миллиона, а при 6,5 процента — 1,7 миллиона.

До конца 2020-го у россиян есть возможность купить машину со скидкой десять процентов (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов). Максимальная стоимость машин в рамках этой программы может составлять 1,5 миллиона рублей. Программой могут воспользоваться россияне, покупающие свое первое авто, семьи с детьми, медицинские работники и те, кто сдает старую машину в трейд-ин.

Сэкономить на налогах до конца года могут самозанятые. Они имеют право на получение от государства стартового бонуса в десять тысяч рублей на уплату налогов, а также налоговый капитал в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.

Кроме того, как сообщал «Рамблер», власти решили возвращать россиянам 20 процентов от стоимости путешествий по России. Второй этап программы кешбэка начался 15 октября, купить туры на период до 10 января 2021 года можно до полуночи 5 декабря. Стоимость тура может быть любой, но максимальный размер возврата денежных средств составляет 20 тысяч рублей.

Россияне могут получить кешбэк, если тур продолжался не менее двух дней. Кешбэк будет приходить на карту «МИР» в течение пяти дней после оплаты.