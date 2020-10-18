Как создать подушку безопасности в кризис 

Эксперты, опрошенные News.ru, посоветовали россиянам откладывать как минимум десять процентов своего дохода, чтобы создать подушку безопасности на случай кризиса.
Профессор РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что десять процентов — это опыт большинства поколений, а Валерий Сенков из РГУ имени Косыгина считает, что откладывать нужно не меньше 13 процентов — на уровне ставки НДФЛ.
«Оптимальный вариант, когда отложенная сумма способна покрыть расходы вашей семьи (в случае потери стабильного источника дохода) сроком на полгода», — подчеркнул Сенков.
Если брать зарплату в 50 тысяч рублей, минимальный размер подушки безопасности, по его словам, должен составлять 300 тысяч рублей. В Москве подушка должна быть не меньше 480–600 тысяч рублей.
Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов посоветовал россиянам не совершать дорогостоящих покупок в разгар пандемии. По его мнению, воздержаться от больших трат стоит как минимум до февраля. Однако эта рекомендация не относится к ипотеке.
«Чем дальше, тем дороже будет стоить жилье. На ажиотажном спросе девелоперы уже взвинтили цены на квадратные метры, и этот рост продолжится», — подчеркнул Абзалов.
Он добавил, что обвал рубля поможет россиянам снизить кредитную нагрузку. Сделать это можно с помощью рефинансирования дорогостоящих кредитов, взятых два-три года назад.
Как сообщал «Рамблер», ранее россиянам дали советы для покупки квартиры в кризис. Опрошенные «Ура.ру» эксперты порекомендовали покупать жилье вскоре после снижения ключевой ставки Центробанком.
Руководитель агентства «Юнихоум» Руслан Юнусов добавил, что сейчас многие застройщики предлагают выгодные условия рассрочки для покупателей, которые не рассматривают ипотеку.