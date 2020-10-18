Как создать подушку безопасности в кризис 

Эксперты, опрошенные News.ru , посоветовали россиянам откладывать как минимум десять процентов своего дохода, чтобы создать подушку безопасности на случай кризиса.

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что десять процентов — это опыт большинства поколений, а Валерий Сенков из РГУ имени Косыгина считает, что откладывать нужно не меньше 13 процентов — на уровне ставки НДФЛ.

«Оптимальный вариант, когда отложенная сумма способна покрыть расходы вашей семьи (в случае потери стабильного источника дохода) сроком на полгода», — подчеркнул Сенков.

Если брать зарплату в 50 тысяч рублей, минимальный размер подушки безопасности, по его словам, должен составлять 300 тысяч рублей. В Москве подушка должна быть не меньше 480–600 тысяч рублей.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов посоветовал россиянам не совершать дорогостоящих покупок в разгар пандемии. По его мнению, воздержаться от больших трат стоит как минимум до февраля. Однако эта рекомендация не относится к ипотеке.

«Чем дальше, тем дороже будет стоить жилье. На ажиотажном спросе девелоперы уже взвинтили цены на квадратные метры, и этот рост продолжится», — подчеркнул Абзалов.

Он добавил, что обвал рубля поможет россиянам снизить кредитную нагрузку. Сделать это можно с помощью рефинансирования дорогостоящих кредитов, взятых два-три года назад.

Как сообщал «Рамблер», ранее россиянам дали советы для покупки квартиры в кризис. Опрошенные «Ура.ру» эксперты порекомендовали покупать жилье вскоре после снижения ключевой ставки Центробанком