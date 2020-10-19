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Россиянам посоветовали припрятать деньги

Мария Иванова
2 часа назад
Экономист Михаил Хазин заявил, что в ближайшее время в мире ожидается «экономический взрыв», который в полной мере ощутят на себе россияне. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Радио АВРОРА».
Россиянам посоветовали припрятать деньги
Фото: ReutersReuters
По мнению Хазина, взрыв, связанный с выборами президента США, затронет не только экономику, но также геополитику и фондовые рынки.
«Скорее всего, он произойдет даже до 3 ноября, поскольку терпеть такой уровень напряженности просто невозможно. < > На все это налагается достаточно агрессивно развивающаяся вторая стадия коронавируса», - подчеркнул экономист.
Хазин предупредил, что из-за всплеска заболеваемости часть ограничительных мер могут вернуть и это приведет к резкому ухудшению положения граждан. По его словам, экономического роста нет и в случае продолжения текущей экономической политики, «его безусловно, и не будет».
«Процентов 40 населения находится на грани, < > как жить дальше - не очень понятно. < > Никаких дополнительных выплат пока не предполагается», - заключил он.
DEITA.RU уточняет, что Хазин посоветовал россиянам припрятать сбережения и пока не совершать дорогостоящих покупок, чтобы создать подушку безопасности.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы.
Экономист рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Он предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.
Личный счет,Михаил Делягин,Михаил Хазин,РИА "Дейта",
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