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Россиянам предложили списать долги 

Артём Кульша 39 минут назад
В России следует провести амнистию по уплате налогов и жилищно-коммунальных платежей в случае введения жестких мер из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом депутат Государственной думы Виктор Зубарев заявил агентству «Москва».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 20% россиян имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами.
Россияне попали в кредитный ад
Сегодня Зубарев, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, назвал это ожидаемой закономерностью на фоне крайне нестабильного положения экономики России, падения доходов населения и роста уровня безработицы. В этой связи он призвал к проработке дополнительных мер поддержки граждан, в том числе рефинансированию ставки по потребительским кредитам с применением разумного фильтра.

«А если вторая волна потребует введения каких-то жестких сценариев, то и меры должны быть соразмерными, вплоть до введения амнистии по уплате некоторых налогов и невыплаты за ЖКХ для определенных категорий граждан», — добавил парламентарий.

На прошлой неделе сенатор Валерий Рязанский заявил, что решение о продлении выплат, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, примет правительство в зависимости от ситуации с материальным положением граждан — если оно будет предельно напряженным, то выплаты будут продлены.
Комментарии 78
Личный счет , Видео , Валерий Рязанский , Виктор Зубарев , Госдума , ВЦИОМ , АГН "Москва"
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