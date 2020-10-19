Виктор Зубарев В России следует провести амнистию по уплате налогов и жилищно-коммунальных платежей в случае введения жестких мер из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом депутат Государственной думы заявил агентству «Москва».

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ , 20% россиян имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами.

Сегодня Зубарев, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, назвал это ожидаемой закономерностью на фоне крайне нестабильного положения экономики России, падения доходов населения и роста уровня безработицы. В этой связи он призвал к проработке дополнительных мер поддержки граждан, в том числе рефинансированию ставки по потребительским кредитам с применением разумного фильтра.

«А если вторая волна потребует введения каких-то жестких сценариев, то и меры должны быть соразмерными, вплоть до введения амнистии по уплате некоторых налогов и невыплаты за ЖКХ для определенных категорий граждан», — добавил парламентарий.