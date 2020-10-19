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Россияне пробили кредитное дно 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Россияне пробили кредитное дно
Фото: ТАСС
Большинство заемщиков, у которых есть просрочки по кредитам, назвали причиной неплатежей финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
«Рамблер» писал, что ранее, по данным Банка России, общая задолженность россиян перед кредитными организациями обновила исторический максимум и составила 20,6 триллиона рублей. Резкий скачок роста задолженности произошел летом. Так, в мае общий долг вырос на 40 млрд рублей, в июне — уже на 170 млрд, в июле — сразу на 307 млрд, а в августе на 386 млрд рублей.
По словам Мехтиева, четверть должников, просрочивших кредиты в апреле-июне, в качестве причины неплатежей называли сложную финансовую ситуацию из-за пандемии.

«Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», — пояснил он.

Россиянам захотели простить долги
При этом половина тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, еще 30% — на потерю работы, 15% — на нехватку средств, подчеркнул глава НАПКА.
Он также отметил, что только 7% россиян, допустивших просрочку по кредитам, собираются идти в суд, чтобы не платить или хотя бы уменьшить сумму долга. Воспользоваться банкротством намерены не более 2% должников.

«Интересно отметить, что практически перестали должники называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это является следствием ужесточения политики кредитования, как банков, так и микрофинансовых организаций», — подчеркнул Мехтиев.

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Личный счет , Эльман Мехтиев , РИА Новости
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