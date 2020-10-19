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Россияне сами выберут, когда получать пенсию 

Мария Иванова 1 час назад
Россияне сами выберут, когда получать пенсию
Фото: ТАСС
С 18 октября в России начал действовать приказ Минтруда, разрешающий россиянам выбирать дату зачисления пенсии при смене банка. Об этом пишет «Парламентская газета».
Раньше из-за смены банка, через который перечисляется пенсия, даты поступления выплат часто менялись.

«Конечно, это вызывало неудобство. Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо», — объяснила сенатор Елена Бибикова.

Она рассказала, что в одном банке пенсионер мог получать выплаты 9 числа, а после перехода в другой — 23-го.
Благодаря изменениям, дата поступления пенсии будет зависеть не от банка, а от решения пенсионера.
Как сообщал «Рамблер», планировалось, что с 1 октября пенсии в России начнут начислять только на карты платежной системы «Мир». Позже перевод на «Мир» решили продлить до конца 2020 года.
По закону, пенсионеры могу получать пенсию двумя способами: через «Почту России» (деньги приносит почтальон или же за ними можно прийти самостоятельно) и через банк (на банковскую карту или в кассе банка).
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Комментарии
Личный счет , Елена Бибикова , Почта России , Минтруд , Парламентская газета
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