Россияне сами выберут, когда получать пенсию 

С 18 октября в России начал действовать приказ Минтруда , разрешающий россиянам выбирать дату зачисления пенсии при смене банка. Об этом пишет «Парламентская газета».

Раньше из-за смены банка, через который перечисляется пенсия, даты поступления выплат часто менялись.

«Конечно, это вызывало неудобство. Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо», — объяснила сенатор Елена Бибикова.

Она рассказала, что в одном банке пенсионер мог получать выплаты 9 числа, а после перехода в другой — 23-го.

Благодаря изменениям, дата поступления пенсии будет зависеть не от банка, а от решения пенсионера.

Как сообщал «Рамблер», планировалось, что с 1 октября пенсии в России начнут начислять только на карты платежной системы «Мир». Позже перевод на «Мир» решили продлить до конца 2020 года.