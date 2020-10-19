Россиян предупредили о потере квартир 

Юрченко объяснил, что благодаря программе льготной ипотеки ипотечные кредиты стало массовыми, но люди берут их во время пандемии и на фоне нестабильной ситуации в экономике. По каждому ипотечному кредиту составляется закладная, накладывающая на квартиру обременение.

Как отметил Юрченко, Центробанк обращался к кредитным организациям «с рекомендацией, а не с указанием», проявить больше лояльности и не лишать людей жилья.

«Тем не менее, все в руках коммерческих банков, и при всем своем желании эта коммерческая структура не может просто взять и простить неуплату», — подчеркнул экономист.

По его словам, когда в стране не было ипотеки по ставке в 6,5 процента, качество заемщиков было выше, а просроченных платежей — меньше.

Как писал «Рамблер», ранее арбитражный управляющий Илья Софонов предупредил, что россияне-должники могут лишиться единственного жилья из-за разных трактовок закона.

Если у должника несколько квартир, суд оставит ему самую дешевую из них. Также судья учтет площадь квартиры и норматив площади, который закреплен в регионе должника. По словам Софонова, «квадраты» сверх норматива могут продать на торгах и тогда у должника останется только доля в квартире.