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Россиян предупредили о потере квартир 

Мария Иванова 1 час назад
Экономист Константин Юрченко заявил, что многие россияне рискуют лишиться ипотечных квартир. Об этом сообщает «Ура.ру».
Юрченко объяснил, что благодаря программе льготной ипотеки ипотечные кредиты стало массовыми, но люди берут их во время пандемии и на фоне нестабильной ситуации в экономике. По каждому ипотечному кредиту составляется закладная, накладывающая на квартиру обременение.
Как отметил Юрченко, Центробанк обращался к кредитным организациям «с рекомендацией, а не с указанием», проявить больше лояльности и не лишать людей жилья.
Россияне пробили кредитное дно

«Тем не менее, все в руках коммерческих банков, и при всем своем желании эта коммерческая структура не может просто взять и простить неуплату», — подчеркнул экономист.

По его словам, когда в стране не было ипотеки по ставке в 6,5 процента, качество заемщиков было выше, а просроченных платежей — меньше.
Как писал «Рамблер», ранее арбитражный управляющий Илья Софонов предупредил, что россияне-должники могут лишиться единственного жилья из-за разных трактовок закона.
Если у должника несколько квартир, суд оставит ему самую дешевую из них. Также судья учтет площадь квартиры и норматив площади, который закреплен в регионе должника. По словам Софонова, «квадраты» сверх норматива могут продать на торгах и тогда у должника останется только доля в квартире.
Комментарии 24
Личный счет , Видео , Константин Юрченко , Центральный банк России
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