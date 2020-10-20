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По 15 тысяч рублей до 25 октября. Россияне получат долгожданную выплату от государства 

Primpress и ещё 4 1 час назад
Долгожданную денежную выплату от государства сможет получить ряд российских граждан в ближайшие дни. Специалисты рассказали, что пособие будет перечислено на счета людей, а также извинились за задержку, сообщает PRIMPRESS.
Речь идет о пособиях по безработице. В ряде российских регионов, например, в Московской области граждане пожаловались, что им не выплатили данные пособия за сентябрь. Хотя время для получения выплат уже давно прошло.
В министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что произошла задержка из-за несвоевременного поступления средств из бюджета. В итоге гражданам пообещали произвести выплаты в ближайшие дни, это должно произойти до 25 октября.

«Все социальные выплаты будут перечислены вам в течение нескольких дней — до конца октября. Приносим свои извинения за задержку в выплате пособия по безработице и надеемся на ваше понимание», — отметили в министерстве.

Выплата безработным в Подмосковье с 1 апреля 2020 года была увеличена. Вместе с региональной надбавкой размер пособия сейчас составляет 15 тысяч рублей. Получить его могут только те, кто прописан в регионе, проработал официально в 2020 году не менее 60 дней, а также был уволен не по причине дисциплинарного проступка.
В России изменили правила получения пенсий
По правилам, безработными не признают пенсионеров, студентов, учредителей ООО, а также ИП или КФХ.
Ранее сообщалось, что новая, уже третья по счету волна единовременных денежных выплат в размере 10 тыс. руб. может повториться в России. В Госдуме рассказали, что поддержка граждан в период пандемии коронавируса должна быть продолжена.
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Личный счет , Видео , Госдума
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