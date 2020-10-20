Россияне получат долгожданную выплату от государства

Долгожданную денежную выплату от государства сможет получить ряд российских граждан в ближайшие дни. Специалисты рассказали, что пособие будет перечислено на счета людей, а также извинились за задержку, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о пособиях по безработице. В ряде российских регионов, например, в Московской области граждане пожаловались, что им не выплатили данные пособия за сентябрь. Хотя время для получения выплат уже давно прошло.

В министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что произошла задержка из-за несвоевременного поступления средств из бюджета. В итоге гражданам пообещали произвести выплаты в ближайшие дни, это должно произойти до 25 октября.

«Все социальные выплаты будут перечислены вам в течение нескольких дней — до конца октября. Приносим свои извинения за задержку в выплате пособия по безработице и надеемся на ваше понимание», — отметили в министерстве.

Выплата безработным в Подмосковье с 1 апреля 2020 года была увеличена. Вместе с региональной надбавкой размер пособия сейчас составляет 15 тысяч рублей. Получить его могут только те, кто прописан в регионе, проработал официально в 2020 году не менее 60 дней, а также был уволен не по причине дисциплинарного проступка.

По правилам, безработными не признают пенсионеров, студентов, учредителей ООО, а также ИП или КФХ.