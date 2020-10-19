Россияне оценили свое материальное положение 

60% россиян считают материальное положение своей семьи средним. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ

О неудовлетворении своим материальным положением заявили 24% опрошенных — это на 2% меньше, чем месяцем ранее. 15% россиян оценили свое материальное положение как хорошее.

Индекс самооценки материального положения в сентябре 2020 года составил 51 п., что на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце.

46% россиян полностью удовлетворены своей жизнью, еще 30% заявили, что жизнь их «отчасти устраивает, отчасти нет». Неудовлетворенных жизнью в сентябре 2020 года оказалось 23%, что на 2 п.п. меньше, чем в сентябре прошлого года.

60% опрошенных ожидают, что экономический кризис еще наступит, 15% заявили о том, что мы переживаем худший период в экономике сейчас. Еще 16% уверены, что экономический кризис остался позади.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что каждый пятый гражданин России имеет долги. Так, согласно результатам исследования ВЦИОМ, 20% респондентов заявили, что имеют просроченные обязательства по кредитам, налогам, жилищно-коммунальным платежам и перед физическими лицами.