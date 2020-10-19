В России резко выросли цены на сахар

Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.98
$
77.80
91.47
91.60
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
42.84
+0.00 Золото
1903.70
+0.04 РТС
1132.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.10
1.1768
–0.0016
05.10
1.1784
15.10
07.10
23.09

Сахар в России подорожал на 14% 

BFM.RU и ещё 4 34 минуты назад
В России существенно подорожал сахар. Рост в третьем квартале 2020 года (по сравнению с таким же периодом 2019-го) — на 14%. Это данные «Русагро», одного из крупнейших производителей сахара в России, пишет РБК.
Оптовая цена достигла 30,1 рубля за килограмм без НДС. Рост вызван «ожиданиями дефицита сахара в России». По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, дефицит возможен из-за снижения площади посевов сахарной свеклы и снижения урожайности.
В Союзроссахаре также подтвердили РБК, что сахара в этом году будет меньше. Однако нехватки этого продукта там не ожидают. Это связано с тем, что у нашей страны есть большие запасы, которые позволяют покрыть внутреннее потребление.
BFM.RU: последние новости
В России начали действовать обновленные правила получения пенсии В России начали действовать обновленные правила получения пенсии Опрос: каждый пятый россиянин пытается покупать товары по акции Опрос: каждый пятый россиянин пытается покупать товары по акции Эксперты оценили финансовые потери россиян из-за пандемии Эксперты оценили финансовые потери россиян из-за пандемии
Личный счет , Видео , Русагро , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Xiaomi выставила Apple на смех
Xiaomi выставила Apple на смех
Хуже девальвации: что ждет Россию до конца года
Хуже девальвации: что ждет Россию до конца года
Доллар упадет до 50 рублей
Доллар упадет до 50 рублей
Видео
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение