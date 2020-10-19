В России резко выросли цены на сахар

В России существенно подорожал сахар. Рост в третьем квартале 2020 года (по сравнению с таким же периодом 2019-го) — на 14%. Это данные «Русагро» , одного из крупнейших производителей сахара в России, пишет РБК

Оптовая цена достигла 30,1 рубля за килограмм без НДС. Рост вызван «ожиданиями дефицита сахара в России». По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, дефицит возможен из-за снижения площади посевов сахарной свеклы и снижения урожайности.

В Союзроссахаре также подтвердили РБК, что сахара в этом году будет меньше. Однако нехватки этого продукта там не ожидают. Это связано с тем, что у нашей страны есть большие запасы, которые позволяют покрыть внутреннее потребление.