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Цены на подсолнечное масло в России установили рекорд 

Москва24 и ещё 26 1 час назад
Цены на подсолнечное масло бьют рекорды
Фото: РИА Новости
Цены на сырое подсолнечное масло в России резко выросли, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон".
Так, средние котировки укрепились до рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну. Подсолнечник подорожал до 30,875 тысячи рублей за тонну, а масло — до 960 долларов за тонну.
По словам экспертов, основная причина роста цен — скачок экспортных цен, передает "Интерфакс".
"Совэкон" отмечает, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако в итоге многие начали активно поднимать цены.
Аналитики ожидают "сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок со стороны маслозаводов". Сдерживающим фактором являются укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла.
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