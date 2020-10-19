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В РФ рекордно подорожало подсолнечное масло 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
В РФ рекордно подорожало подсолнечное масло
Фото: РИА Новости
Цена подсолнечного масла за неделю выросла до 74 175 руб. /т, обновив прошлый рекорд в 71 тыс. руб. /т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.
Помимо этого, эксперты зафиксировали рост стоимости подсолнечника. Средние цены на подсолнечник увеличились на 1 375 руб. — до 30 875 руб. / т.
По словам аналитиков, причиной увеличения котировок стал скачок экспортных цен на масло из-за активного роста мирового масличного комплекса.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на рынке подсолнечника.
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