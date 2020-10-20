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Домашний интернет подорожает в 2021 году 

Вечерняя Москва и ещё 1 49 минут назад
Большинство операторов связи (домашний интернет, ТВ, телефония, ЦОДы) в России ожидают, что в 2021 году их тарифы увеличатся на 10-20 процентов. Об этом сказано в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.
Так, в 2021 году около 86 процентов компаний ожидают роста тарифов.
Факторами, которые оказывают негативное давление на рынок, специалисты назвали последствия пандемии коронавируса — резкое ухудшение в экономике и падении платежеспособного спроса, также указывается на падение курса рубля. Кроме того, существуют регулятивные факторы, а именно сложность бюрократических процедур и повышение налогов.
Еще операторы назвали одним из негативных факторов затраты на реализацию норм «пакета Яровой», мер по обеспечению устойчивой работы русского сегмента Интернета и бесплатного доступа к социально значимым сайтам.
Согласно исследованию, финансовое состояние компаний стало немного хуже, чем годом ранее. Доля респондентов, которые считают, что у их компании достаточно средств, чтобы поддерживать бизнес, уменьшилась до 78 процентов в 2020 году против 81 процента в прошлом году.
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