Большинство операторов связи (домашний интернет, ТВ, телефония, ЦОДы) в России ожидают, что в 2021 году их тарифы увеличатся на 10-20 процентов. Об этом сказано в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

Так, в 2021 году около 86 процентов компаний ожидают роста тарифов.

Факторами, которые оказывают негативное давление на рынок, специалисты назвали последствия пандемии коронавируса — резкое ухудшение в экономике и падении платежеспособного спроса, также указывается на падение курса рубля. Кроме того, существуют регулятивные факторы, а именно сложность бюрократических процедур и повышение налогов.

Еще операторы назвали одним из негативных факторов затраты на реализацию норм «пакета Яровой», мер по обеспечению устойчивой работы русского сегмента Интернета и бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Согласно исследованию, финансовое состояние компаний стало немного хуже, чем годом ранее. Доля респондентов, которые считают, что у их компании достаточно средств, чтобы поддерживать бизнес, уменьшилась до 78 процентов в 2020 году против 81 процента в прошлом году.