Разработано три варианта индексации пенсий

Пять миллионов работающих пенсионеров отказались от официального трудоустройства после того, как выплаты для них перестали индексироваться.

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В следующий четверг, 29 августа, Госдума России рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Они были нашим комитетом рассмотрены, как член фракции ЛДПР я поддерживаю все законопроекты. Там разные расходы от самых минимальных до компенсации за все последние пять лет. Но если выбирать, то лучше возврат индексации с определенными ограничениями, чем отсутствие индексации, вообще», - сказал он «Известиям».

Проработать вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам ранее кабмину поручил Владимир Путин

«Когда правительство ставит задачу трехпроцентного роста ВВП, естественно, для ее выполнения потребуются рабочие руки. А если мы посмотрим, то значительную их часть составляют работающие пенсионеры», - рассказал сенатор Василий Иконников.

При этом он пояснил, что пять миллионов работающих пенсионеров отказались от официального трудоустройства после того, как выплаты для них перестали индексироваться.