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К ЦБ обратились с просьбой по пенсионерам 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась к ЦБ России с просьбой не переводить принудительно пенсионеров на карту «Мир». Об этом пишет газета «Известия».
Как сообщал «Рамблер», планировалось, что с 1 октября пенсии в России начнут начислять только на карты платежной системы «Мир». Позже перевод на «Мир» решили продлить до конца 2020 года. По закону пенсионеры могу получать пенсию двумя способами: через «Почту России» (деньги приносит почтальон или же за ними можно прийти самостоятельно) и через банк (на банковскую карту или в кассе банка).
Разработано три варианта индексации пенсий
В НФА призвали регулятора в качестве мер поддержки для финансовых организаций в период пандемии коронавируса продлить зачисление пенсий не на карты «Мир» до 1 июня 2021 года.
При этом в Центробанке отметили, что большинство пенсионных выплат уже переводятся на «Мир».

«Важно отметить, что возможность получать пенсии другими способами сохраняется. Например, наличными или же на счета, к которым не привязаны никакие карты», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ России.

Комментарии 6
Личный счет , Видео , Почта России , Центральный банк России , газета "Известия"
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