К ЦБ обратились с просьбой по пенсионерам 

Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась к ЦБ России с просьбой не переводить принудительно пенсионеров на карту «Мир». Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщал «Рамблер», планировалось, что с 1 октября пенсии в России начнут начислять только на карты платежной системы «Мир». Позже перевод на «Мир» решили продлить до конца 2020 года. По закону пенсионеры могу получать пенсию двумя способами: через « Почту России » (деньги приносит почтальон или же за ними можно прийти самостоятельно) и через банк (на банковскую карту или в кассе банка).

В НФА призвали регулятора в качестве мер поддержки для финансовых организаций в период пандемии коронавируса продлить зачисление пенсий не на карты «Мир» до 1 июня 2021 года.

При этом в Центробанке отметили, что большинство пенсионных выплат уже переводятся на «Мир».