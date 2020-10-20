Россияне запаслись наличными

В России рекордно подскочил объем наличных денег в обращении. И это несмотря на то, что во время пандемии рекомендовали расплачиваться бесконтактно, карточками, а не купюрами. Народ закрывает депозиты, которые не приносят доход, и перекладывает сбережения в валюту или под матрас. Стратегия понятная, хотя и не самая верная. Впрочем, в кеш уходят во многих странах. Но это может негативно сказаться на курсе национальной денежной единицы.

Ушли в кеш

В стране за год прибавилось 2,6 триллиона наличных рублей, это 25 процентов общей денежной массы. А сумма срочных депозитов, наоборот, сократилась — почти на полтриллиона. Что неудивительно: доходность упала, вклады уже не воспринимают как инструмент для накопления. Люди забирают деньги из банков.

В апреле ключевую ставку снизили до 5,5 процента годовых, в июне — до 4,5, сейчас — 4,25. Рубль обесценивается. По данным ЦБ, реальный эффективный курс (с учетом инфляции) в сентябре снизился на 2,9 процента к доллару и на два — к евро. А за девять месяцев — на 15,2 процента.

В октябре самая выгодная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам оказалась совсем не выгодной — 4,33 процента годовых (в третьей декаде сентября было 4,4). Антирекорд с середины 2009-го.

Но и это не предел. Так, еще во втором квартале Ассоциация банков России (АБР) предупредила, что доходность депозитов физлиц может и вовсе перейти в отрицательную зону.

Политика низких процентных ставок, призванная снизить стоимость кредитования и поддержать бизнес в условиях пандемии, — одна из ключевых причин стремительного увеличения наличной денежной массы. И хотя объем депозитов сократился незначительно, новые денежные средства, полученные в последние несколько месяцев, россияне решили оставить при себе. Это пособия, субсидии, а также деньги, которые не удалось потратить на летний отпуск.

Мировой тренд

Наличностью в период пандемии стремятся запастись не только в России, это общемировой тренд. Согласно исследованиям профессора Лондонской школы экономики Чарльза Гудхарта и независимого экономиста Джонатана Эшворта, спрос на купюры резко вырос в развитых и развивающихся странах. И это несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения сократить кеш до минимума и уход ретейлеров в онлайн.

"Экономическая остановка и расширение онлайн-торговли в последнее время ослабили традиционную функцию наличных денег как платежного средства, но, похоже, это с лихвой компенсировалось паническим накоплением банкнот", — отмечают авторы исследования.

Так происходит в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии, Бразилии, Мексике, Индии и России.

"Гонка за кешем" стартовала, как только стало ясно: COVID-19 окажет масштабное и пагубное влияние на экономику. В марте, в разгар карантина, в США наличность подскочила в годовом исчислении на 12 процентов — выше, чем в кризис 2008-го. Bank of America сообщал о дефиците стодолларовых купюр в банкоматах, а в Европе чаще всего снимали банкноты номиналом в 200 евро.

Это прямое следствие панических кризисных настроений: деньги всегда должны быть под рукой. "Механизм тот же, что и при ажиотажном спросе на гречку и товары первой необходимости, опустошившем полки магазинов на некоторое время", — отмечает Александр Дужников, сооснователь ГК A3F Group.

Не доверяют банкам

Есть и другой фактор, тоже общемировой: все меньше доверия банкам. Еще в октябре прошлого года, задолго до пандемии, одна из крупнейших консалтинговых компаний McKinsey предупреждала: более половины банков мира не переживут приближающийся кризис. В условиях отсутствия прибыли, нехватки капитала и снижения спроса на кредиты банкротства неизбежны.

Предсказаниям суждено сбыться. Чтобы поддержать экономику, многие ЦБ снизили ставки практически до нуля. В Японии, Швейцарии, Дании они вообще отрицательные. Высокая доходность выгодна банкам, поскольку позволяет выдавать более дорогие кредиты. Низкая — сводит прибыль на нет.

С другой стороны, десятки тысяч компаний-заемщиков обанкротились или же готовятся к этому на фоне беспрецедентных глобальных ограничений. Кредиты им возвращать нечем. Банки, в свою очередь, теряют рентабельность и сталкиваются с нехваткой ликвидности.

Особенно не доверяют банкам в России. Население слишком хорошо помнит дефолт 1998 года, кризисы 2008-го и 2014-го. Люди опасаются за сохранность средств — прежде всего в банках второго эшелона.

"Кроме того, в кризисные периоды кредитные организации ограничивают выдачу наличных в банкоматах. Это широко распространено. Вот и сейчас опасения заставляют россиян хранить деньги при себе — на всякий случай, чтобы не угодить в ситуацию, когда невозможно получить наличные", — отмечает аналитик QBF Ксения Лапшина.

Как отразится на рубле

Как указывают эксперты, напрямую на курсе рубля это не отразится. Однако 80 процентов снимаемых средств обменивают на валюту. В доллар (подорожавший с 33 до 78 рублей за десять лет) активно перекладывают сбережения при первых признаках девальвации. И это не пойдет рублю на пользу.

"В случае ухудшения экономического положения перевод средств в валюту скажется на курсе, а рост спроса на товары отдельных категорий в ожидании их подорожания подстегнет цены, усилив негативный эффект", — подчеркивает Михаил Беспалов, аналитик КСП Капитал.

Санкционные риски тоже побуждают закупать валюту, и рубль продолжает слабеть.

И все же курс контролирует ЦБ: у регулятора есть все необходимые для этого инструменты. Например, повышение учетной ставки снова сделает вклады привлекательными, и наличные опять польются на депозиты. В 2014-м увеличение ставки до 14 процентов практически сразу укрепило рубль. В десятках крупнейших банков доходность находилась на пике — в среднем 15,6 процента годовых.