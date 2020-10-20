Россияне копят наличку

Жители России стремятся запастись наличкой в период пандемии коронавируса и экономического кризиса. За год в стране прибавилось 2,6 триллиона наличных рублей. Как это отразится на курсе рубля, разбиралось РИА Новости.

По данным экспертов, желание хранить деньги дома, а не в банках — общемировой тренд в период кризиса. В России же население, помня о дефолте 1998 года и кризисах 2008 и 2014 годов, традиционно не доверяет банкам.

«В кризисные периоды кредитные организации ограничивают выдачу наличных в банкоматах. Это широко распространено. Вот и сейчас опасения заставляют россиян хранить деньги при себе — на всякий случай, чтобы не угодить в ситуацию, когда невозможно получить наличные», — пояснила аналитик QBF Ксения Лапшина.

Также россиян вынуждают забирать деньги из банков низкие ставки по вкладам. Напрямую закрытие депозитов не отражается на курсе рубля, однако то, что население переводит наличные деньги в доллары и евро, не идет национальной валюте на пользу. Также вывод депозитов расширяет зону риска для банков. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года могут закрыться около 100 кредитных организаций.

«В случае ухудшения экономического положения перевод средств в валюту скажется на курсе, а рост спроса на товары отдельных категорий в ожидании их подорожания подстегнет цены, усилив негативный эффект», — уверен аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов.