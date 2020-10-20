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Сбербанк создаст сервис с информацией о тратах и передвижении россиян 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Сбер проследит за передвижениями россиян
Фото: ТАСС
Сбербанк разрабатывает пилотный сервис геоаналитики, который будет собирать информацию о тратах и передвижениях россиян. Об этом РБК рассказал вице-президент банка Станислав Карташов.
Сервис будет анализировать банковские транзакции клиентов и сопоставлять их с данными о физическом расположении торговых точек от 2ГИС (банк приобрел картографический сервис в августе 2020 года). Эту информацию сможет использовать как бизнес (где лучше всего открыть новый магазин), так и власти (какие транспортные маршруты пользуются наибольшим спросом).
Сбербанк раскрыл новую схему мошенничества

"Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу", — пояснил Карташов.

Новый сервис должен заработать в рамках платформы "СберАналитика". Предполагается, что она будет продавать потребительскую экспертизу. Среди услуг — составление информационно-аналитических отчетов, составление портрета целевой аудитории, мониторинг отраслей и многое другое.
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Комментарии 17
Личный счет , Компании , Сбербанк России , РБК
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