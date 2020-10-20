Долги россиян за свет приблизилась к 200 миллиардам

Общая сумма задолженностей россиян за электроэнергию достигла почти 200 млрд рублей. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров

Он пояснил, что в значительной мере долги выросли из-за того, что многие жители страны, находясь дома в период карантина, не имели возможности оплачивать квитанции за электричество очно. Фёдоров обратил внимание на необходимость цифровизации сервисов оплаты.

Меньше всего задолженности за период пандемии коснулись тех энергосбытовых компаний, которые вложились в разработку собственных приложений по оплате услуг, — приводит слова Фёдорова РИА Новости.

Вместе с тем, он отметил, что расчёты за энергоресурсы не упали до критических показателей, поскольку часть задолженностей, накопившаяся в период максимальных ограничений, впоследствии была погашена гражданами.

Федоров предложил проводить активную разъяснительно-информационную работу среди населения по мерам поддержки и возможностям онлайн-сервисов, в том числе в регионах. Он считает, что это должны взять на себя Минэнерго Минстрой . Также Минэнерго, по мнению сенатора, должно предложить новый механизм контроля над качеством предоставляемых услуг.