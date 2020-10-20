Сбер зафиксировал падение расходов россиян

Траты россиян на товары и услуги на неделе с 12 по 18 октября из-за введения коронавирусных ограничений в ряде регионов продолжили сокращаться — на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".

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"С 12 по 18 октября потребительские расходы снова ощутимо сократились — на 2,8% относительно 2019 года . Сокращение трат связано с введением в ряде регионов дополнительных мер по борьбе с COVID-19", — пишут аналитики.

Одновременно снижается и индекс потребительской активности: за неделею он упал до 72,8 с 73,9 пункта. Такая динамика показателей указывает на постепенный уход потребителя "в спячку", отмечают эксперты.

Покупатели меняют свое поведение по образцу апреля-мая: спрос перемещается в продовольственные категории из сервисных. Так, падение в секторе услуг ускорилось и впервые с лета превысило 20% в годовом выражении. Спрос снижается в сегментах "Авиабилеты" ( 54,1% в годовом выражении), "Отели" ( 66,4%), "Кафе и рестораны" ( 27%) и "Салоны красоты" ( 26,6%).