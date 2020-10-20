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Сбербанк продолжает фиксировать падение расходов россиян

Прайм
1 час назад
Траты россиян на товары и услуги на неделе с 12 по 18 октября из-за введения коронавирусных ограничений в ряде регионов продолжили сокращаться — на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".
Сбер зафиксировал падение расходов россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 12 по 18 октября потребительские расходы снова ощутимо сократились — на 2,8% относительно 2019 года . Сокращение трат связано с введением в ряде регионов дополнительных мер по борьбе с COVID-19", — пишут аналитики.
Одновременно снижается и индекс потребительской активности: за неделею он упал до 72,8 с 73,9 пункта. Такая динамика показателей указывает на постепенный уход потребителя "в спячку", отмечают эксперты.
Покупатели меняют свое поведение по образцу апреля-мая: спрос перемещается в продовольственные категории из сервисных. Так, падение в секторе услуг ускорилось и впервые с лета превысило 20% в годовом выражении. Спрос снижается в сегментах "Авиабилеты" ( 54,1% в годовом выражении), "Отели" ( 66,4%), "Кафе и рестораны" ( 27%) и "Салоны красоты" ( 26,6%).
Траты россиян на продукты, наоборот, немного подросли: в годовом выражении рост составил 4,7% против 3,2% неделей ранее. Стали потребители больше тратить и на непродовольственные товары — расходы подскочили на 3,6% в годовом исчислении с нуля на предыдущей неделе. При этом третью неделю подряд фиксируется высокий спрос на лекарства и медицинские товары. С 12 по 18 октября прирост ускорился до 24,3% против 17,2% неделей ранее.
Личный счет,Компании,Сбербанк России,
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