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У россиян стало меньше свободных денег

Lenta.ru
56 минут назад
Объем свободных денег в российских семьях сократился в сентябре на 10 процентов по сравнению с августом. За год падение составило 25 процентов, следует из исследования холдинга Ромир.
У россиян стало меньше свободных денег
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Индекс падает второй месяц подряд. В августе объем свободных денег сократился на 18,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 25,8 процента относительно июля. Россияне снижали свои расходы в ожидании кризиса и возможной безработицы, а также на фоне роста курса валют и продуктовой инфляции, отмечают эксперты.
Меньше свободных денег стало в основном у жителей небольших городов. Москва и Санкт-Петербург, наоборот, показали высокий уровень стабильности. Свободные деньги — средства, которые остаются у семей после покупки необходимых продуктов, оплаты ЖКХ, транспортных и других услуг. Это деньги домохозяйства могут потратить на отдых и развлечения или отложить. Именно из этих средств выплачиваются кредиты.
Более половины россиян (60 процентов) считают, что экономический кризис еще ожидает страну в будущем, такие данные ранее привел ВЦИОМ. Около 15 процентов респондентов уверены, что самый плохой период страна переживает в настоящее время.
Личный счет,ВЦИОМ,
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