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Цены на интернет и телефон могут резко возрасти 

Русская Планета 1 час назад
Тарифам на связь предсказали взлет
Фото: depositphotos.com
Сразу 86% представителей крупнейших российских операторов фиксированных связи (домашний интернет, ТВ, телефония, ЦОДы) уверены в том, что в следующем году они повысят свои тарифы — большинство респондентов предположили, что с 10 до 15%. Об этом говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

«Рынок телекоммуникаций РФ в 2020 году, несмотря на давление пандемии и несколько месяцев самоизоляции, продолжал расти — но не так значительно, как в 2019 году. Сейчас 64% респондентов констатировали рост годового объема услуг. Причем на данный момент 20% утверждают, что это значительный рост. Сокращение объема оказываемых услуг отметили 18% респондентов, еще 18% говорят об отсутствии динамики», — говорится в сообщении.

Опрошенные называют несколько причин, которые оказали негативное давление на рынок. Они связали их с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. 70% респондентов говорят об ухудшении общей ситуации в экономике. 56% указывают на падение курса рубля.
В то же время 78% собседников TelecomDaily отметили, что не испытывают финансовых проблем.
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