Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.10
$
77.30
91.45
91.64
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.86
91.35
Индексы и котировки Brent
43.00
–0.35 Золото
1918.46
+0.04 РТС
1135.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1860
+0.0126
06.10
1.1734
18.10
09.10
25.09

Обвал доходов россиян: ситуация становится хуже 

Артём Кульша 2 часа назад
Обвал доходов россиян: ситуация становится хуже
Фото: ТАСС
Социально-экономический кризис углубится из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом экономист Михаил Делягин заявил «Национальной службе новостей».
Вчера, как сообщал «Рамблер», центр «Ромир» обнародовал результаты исследования, согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по сравнению августом 2020-го.

«Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса», — прокомментировал Делягин.

Также, считает он, это свидетельствует о том, что последствия первой волны «коронабесия» остались. Экономист выразил уверенность, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, какой бы слабой ни была, усугубит ситуацию.
Кроме того, экономист прокомментировал выделение правительством России 35,6 миллиарда рублей на выплату пособий по безработице в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19. По его словам, безработным выделяются ничтожно малые средства, то, что они вообще были выделены, не так плохо, однако к настоящему моменту государственные резервы исчерпаны более чем на 90%.
В первой половине сентября Делягин заявил, что после выборов президента, которые намечены на 3 ноября, вялотекущая гражданская война в США может перейти в горячую фазу, в результате чего возникнут социально-экономические потрясения, которые приведут к падению курса доллара до 50 рублей, но лишь при условии, что финансовые власти России перестанут стремиться почти исключительно к заработку на валютных спекуляциях.
Видео дня. Плату за ЖКУ для семей с низким доходом могут отменить
Комментарии 3
Личный счет , Михаил Делягин , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию
В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение