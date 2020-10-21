Обвал доходов россиян: ситуация становится хуже 

Социально-экономический кризис углубится из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом экономист Михаил Делягин заявил «Национальной службе новостей».

Вчера, как сообщал «Рамблер», центр «Ромир» обнародовал результаты исследования, согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по сравнению августом 2020-го.

«Это наглядно свидетельствует о глубине социально-экономического кризиса», — прокомментировал Делягин.

Также, считает он, это свидетельствует о том, что последствия первой волны «коронабесия» остались. Экономист выразил уверенность, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, какой бы слабой ни была, усугубит ситуацию.

Кроме того, экономист прокомментировал выделение правительством России 35,6 миллиарда рублей на выплату пособий по безработице в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19. По его словам, безработным выделяются ничтожно малые средства, то, что они вообще были выделены, не так плохо, однако к настоящему моменту государственные резервы исчерпаны более чем на 90%.

В первой половине сентября Делягин заявил, что после выборов президента, которые намечены на 3 ноября, вялотекущая гражданская война в США может перейти в горячую фазу, в результате чего возникнут социально-экономические потрясения, которые приведут к падению курса доллара до 50 рублей, но лишь при условии, что финансовые власти России перестанут стремиться почти исключительно к заработку на валютных спекуляциях.