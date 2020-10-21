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Ждать осталось недолго: Делягин обозначил срок резкого обвала доходов 

Deita.ru 9 минут назад
Обозначены сроки обвала доходов россиян
Фото: ТАСС
Статистические данные о российской экономике позволяют судить о стремительном ухудшении материального положения подавляющего большинства граждан страны, считает известный экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НСН.
Как отмечает эксперт, если взглянуть на такой важнейший для экономики показатель, как объём свободных денег у населения, то окажется, что в сентябре по сравнению с августом он стал меньше на 10%. А если сравнить сентябрьские показатели с аналогичными результатами прошлого года, то окажется, что их уровень рухнул на 25%.
Таким образом, если экстраполировать эту картину чуть дальше и учесть, что ситуация с пандемией только усугубляется, то резкий обвал доходов россиян может ожидать уже в ноябре этого года. К этому времени свободных денег у людей станет ещё меньше, чем было и в сентябре, и в октябре. При этом, ситуация может стать ещё хуже.
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Дело в том, что одновременно с уменьшением собственных средств у россиян пропадает желание брать кредиты. Делягин отмечает, что статистика в этой области также говорит о том, что у людей просто нет возможности обслуживать займы. Такое положение дел может привести к замедлению экономики, т.к. если народ не тратит деньги, то их не зарабатывает бизнес.
Вполне возможно, что уже в ноябре в связи с резким обвалом доходов россиян в стране начнётся эффект домино, когда сжимающийся частный спрос начнёт приводить к массовому закрытию предприятий малого бизнеса, у которого просто больше не стало клиентов. По мнению эксперта, от того, что у россиян заканчиваются деньги, в итоге пострадает вся экономика.
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Комментарии 3
Личный счет , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
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