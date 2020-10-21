Обозначены сроки обвала доходов россиян

Статистические данные о российской экономике позволяют судить о стремительном ухудшении материального положения подавляющего большинства граждан страны, считает известный экономист Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НСН.

Как отмечает эксперт, если взглянуть на такой важнейший для экономики показатель, как объём свободных денег у населения, то окажется, что в сентябре по сравнению с августом он стал меньше на 10%. А если сравнить сентябрьские показатели с аналогичными результатами прошлого года, то окажется, что их уровень рухнул на 25%.

Таким образом, если экстраполировать эту картину чуть дальше и учесть, что ситуация с пандемией только усугубляется, то резкий обвал доходов россиян может ожидать уже в ноябре этого года. К этому времени свободных денег у людей станет ещё меньше, чем было и в сентябре, и в октябре. При этом, ситуация может стать ещё хуже.

Дело в том, что одновременно с уменьшением собственных средств у россиян пропадает желание брать кредиты. Делягин отмечает, что статистика в этой области также говорит о том, что у людей просто нет возможности обслуживать займы. Такое положение дел может привести к замедлению экономики, т.к. если народ не тратит деньги, то их не зарабатывает бизнес.

Вполне возможно, что уже в ноябре в связи с резким обвалом доходов россиян в стране начнётся эффект домино, когда сжимающийся частный спрос начнёт приводить к массовому закрытию предприятий малого бизнеса, у которого просто больше не стало клиентов. По мнению эксперта, от того, что у россиян заканчиваются деньги, в итоге пострадает вся экономика.