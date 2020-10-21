10 тысяч на детей: кто получит новое пособие 

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку семей с детьми около 4,31 миллиарда рублей. Как сообщает «Царьград», новую выплату в десять тысяч рублей получит только часть семей.
Первое условие — в семье должно быть не меньше трех детей. Второе — доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Третье — выплата распространяется на ребенка до трех лет.
Как писал «Рамблер», ранее Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.
По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.
Мишустин напомнил, что по указу президента Владимира Путина с 2020 года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.