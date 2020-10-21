10 тысяч на детей: кто получит новое пособие 

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку семей с детьми около 4,31 миллиарда рублей. Как сообщает «Царьград», новую выплату в десять тысяч рублей получит только часть семей.

Первое условие — в семье должно быть не меньше трех детей. Второе — доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. Третье — выплата распространяется на ребенка до трех лет.

Как писал «Рамблер», ранее Мишустин рассказал, что на пособия российским семьям с детьми от трех до семи лет выделят более 34 миллиардов рублей.

По словам премьера, благодаря этому семьи будут получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.