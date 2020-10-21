Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

«Данный сегмент определяется текущим уровнем инфляции и ожиданиями изменения ключевой ставки главным регулятором, по которой он рефинансирует коммерческие банки. К слову, она, в свою очередь, оказывает влияние на инфляцию. Еще одним из многих факторов я бы назвал возможность альтернативного получения доходов населения. За рубежом в их роли выступают облигации, акции, инвестиционные фонды. В Российской Федерации использование подобных инструментов ограничено возможностями граждан», — прокомментировал финансовый эксперт Александр Трифонов.
Стабильность прежде всего
«Аналитики были не далеки от истины в том, что банки будут стремиться понизить стоимость фондирования своей ресурсной базы с дальнейшим сокращением процентной ставки по вкладам для населения на 0,5-1 процентные пункты. Из-за низкого спроса на потребительском рынке становится очевидным низкий уровень инфляции. Думаю по итогам текущего года он не превысит 4-4,5%. То есть уложится в прогноз Центрального банка России», — предположил собеседник агентства.
«Существуют предпосылки к тому, что главный регулятор на ближайшем заседании все же не понизит ключевую ставку. Ее положение на низком уровне дестимулирует иностранных и местных инвесторов вкладывать средства в российские облигации федерального займа. При низкой процентной ставке привлекательность ценных бумаг падает, роняя курс национальной валюты. Так как сдерживать стабильное состояние рубля Центробанку становится сложнее, то он не решится на снижение ключевой ставки в октябре текущего года», — уверен эксперт.
Геополитика и пандемия давят на рынки
«Ставки по вкладам на сегодняшний день составляют около 4,5% в десяти крупнейших банках Российской Федерации. Вполне возможно, что она упадет до 4% годовых уже к концу 2020 года. В краткосрочной перспективе тенденция продолжится, и невысокая ставка останется в начале 2021 года. Связано это с тем, что население не имеет альтернативных возможностей извлечения доходов и не прибегнет к закрытию вкладов», — заверил эксперт.
«Банковская система столкнулась с убытками в виде просроченных кредитов, причинами которых стали сложное финансовое положение заемщиков, падение спроса, отсутствие возможности реализовать продукцию и услуги в прежнем объеме из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мелкие кредитные организации пытаются каким-то образом компенсировать потери. Одним из способов является повышение ставок по кредитам. Займы для населения будут выдаваться под повышенный на 1,5-2% уровень ставки», — считает Трифонов.
Банки компенсируют потери
«Одним из способов компенсации и улучшения положения может выступить попытка еще раз повысить процентные ставки по всем кредитам. Большого роста не произойдет, благодаря сдерживающим факторам. Среди таковых — государственная программа субсидирования ипотечных кредитов. Вполне возможно, что ее продлят на 2-3 года. Банки будут вынуждены ориентироваться на действия властей», — объяснил эксперт.