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Финансист объяснил, как изменятся ставки по вкладам и кредитам до 2021 года 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Как изменятся ставки по вкладам и кредитам
Фото: РИА Новости
Банки в РФ будут стремиться понизить стоимость фондирования своей ресурсной базы с дальнейшим сокращением процентной ставки по вкладам для населения, рассказал независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Ставки по вкладам в Российской Федерации рискуют остаться в невыгодном положении — аналитики, опрошенные «Известиями», предрекли снижение. Однако процентные ставки по займам могут вырасти на фоне нарастающих рисков просрочек по платежам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Данный сегмент определяется текущим уровнем инфляции и ожиданиями изменения ключевой ставки главным регулятором, по которой он рефинансирует коммерческие банки. К слову, она, в свою очередь, оказывает влияние на инфляцию. Еще одним из многих факторов я бы назвал возможность альтернативного получения доходов населения. За рубежом в их роли выступают облигации, акции, инвестиционные фонды. В Российской Федерации использование подобных инструментов ограничено возможностями граждан», — прокомментировал финансовый эксперт Александр Трифонов.

Стабильность прежде всего

В экспертном сообществе полагают, что ситуация не изменится в краткосрочной перспективе, так как Центральный банк России, скорее всего, на предстоящем заседании совета директоров, намеченном на 23 октября текущего года, сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. Кроме того, главный регулятор может заявить о намерении сделать долгосрочную паузу в сокращении ключевого показателя, что негативно скажется на скорости восстановления национальной экономики.

«Аналитики были не далеки от истины в том, что банки будут стремиться понизить стоимость фондирования своей ресурсной базы с дальнейшим сокращением процентной ставки по вкладам для населения на 0,5-1 процентные пункты. Из-за низкого спроса на потребительском рынке становится очевидным низкий уровень инфляции. Думаю по итогам текущего года он не превысит 4-4,5%. То есть уложится в прогноз Центрального банка России», — предположил собеседник агентства.

Отмечается, что Центробанк может принять подобное решение в связи с тем, что инфляция приближается к целевым 4%, а на валютном и долговом рынках растет напряженность из-за геополитической обстановки.

«Существуют предпосылки к тому, что главный регулятор на ближайшем заседании все же не понизит ключевую ставку. Ее положение на низком уровне дестимулирует иностранных и местных инвесторов вкладывать средства в российские облигации федерального займа. При низкой процентной ставке привлекательность ценных бумаг падает, роняя курс национальной валюты. Так как сдерживать стабильное состояние рубля Центробанку становится сложнее, то он не решится на снижение ключевой ставки в октябре текущего года», — уверен эксперт.

Аналитики «Банка России» выразили уверенность в том, что экономика начала стабилизироваться в третьем квартале текущего года — ожидается рост ВВП на 4-5%.

Геополитика и пандемия давят на рынки

Некоторое влияние на складывающуюся ситуацию оказывают приближающиеся выборы президента Соединенных Штатов Америки. Обеспокоенность рынков обусловлена усилением антироссийской риторике в свете предвыборной гонки, а также нестабильными ситуациями в Белоруссии, Киргизии и Нагорном Карабахе.

«Ставки по вкладам на сегодняшний день составляют около 4,5% в десяти крупнейших банках Российской Федерации. Вполне возможно, что она упадет до 4% годовых уже к концу 2020 года. В краткосрочной перспективе тенденция продолжится, и невысокая ставка останется в начале 2021 года. Связано это с тем, что население не имеет альтернативных возможностей извлечения доходов и не прибегнет к закрытию вкладов», — заверил эксперт.

Средняя ставка по кредитам, согласно данным главного регулятора, в августе 2020 года на срок от одного года до трех лет держалась на уровне 13,49%. По сравнению с июлем показатель увеличился лишь на 0,03 процентных пункта.

«Банковская система столкнулась с убытками в виде просроченных кредитов, причинами которых стали сложное финансовое положение заемщиков, падение спроса, отсутствие возможности реализовать продукцию и услуги в прежнем объеме из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мелкие кредитные организации пытаются каким-то образом компенсировать потери. Одним из способов является повышение ставок по кредитам. Займы для населения будут выдаваться под повышенный на 1,5-2% уровень ставки», — считает Трифонов.

Банки компенсируют потери

Российские банки в последнее время, добавил эксперт, не только несут убытки от невозврата кредитов, но и в связи с ухудшением качества ссудной задолженности и необходимостью создавать резервы на вероятные потери по ссудам в соответствии с требованиями Центрального банка РФ.
Данный нюанс отражается на финансовых результатах организаций, увеличивает расходы и снижает прибыль.

«Одним из способов компенсации и улучшения положения может выступить попытка еще раз повысить процентные ставки по всем кредитам. Большого роста не произойдет, благодаря сдерживающим факторам. Среди таковых — государственная программа субсидирования ипотечных кредитов. Вполне возможно, что ее продлят на 2-3 года. Банки будут вынуждены ориентироваться на действия властей», — объяснил эксперт.

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Личный счет , Статьи , Александр Трифонов , Центральный банк России , газета "Известия" , ФБА "Экономика сегодня"
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