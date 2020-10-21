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Девальвация рубля: россияне стали беднее китайцев 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Данные Международного валютного фонда свидетельствуют о том, что доход на душу населения в России стал 9 972 доллара в год, а в Китае — 10 839 долларов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По данным издания, в прошлом году Россия опережала Китай по этому показателю, а снижение подушевого дохода произошло на фоне падения курса национальной валюты.
При этом в октябрьском графике МВФ также отмечается, что Вьетнам оказался выше Украины по уровню годового дохода на человека.
Две девальвации: эксперт об обрушении рубля
«Рамблер» писал, что ранее центр «Ромир» обнародовал результаты исследования, согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по сравнению августом 2020-го. При этом 20 октября курс евро на Московской бирже поднялся выше 92 рублей.
В свою очередь министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в России наступила новая реальность, к которой нужно адаптировать бюджет.
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Личный счет , Видео , Экономика , Максим Решетников , Международный валютный фонд , Московская биржа
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