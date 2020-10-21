Доходы россиян рекордно упали

Реальные располагаемые доходы граждан России рекордно упали. Об этом сообщает «Форбс».

Фото: Рамблер Рамблер

Вчера, как сообщал «Рамблер», Росстат обнародовал информацию о социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2020 года. В документе сказано, что в первом квартале года реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а во втором квартале — на 8,4%.

Падение на 8,4%, отмечает «Форбс», рекордное по меньшей мере с 2013 года, с которого в 2019-м Росстат пересчитал показатель реальных располагаемых доходов по новой методологии. Согласно предыдущей методологии, доходы россиян не падали столь сильно с 1999-го.

В третьем квартале 2020-го, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан стали меньше на 4,8% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года, в первом полугодии 2020-го — на 4,1%, а в январе-сентябре — на 4,3%.

Кроме того, ведомство сообщило о сокращении числа безработных в сентябре 2020-го по сравнению с августом на 0,7% и его росте по сравнению с сентябрем 2019-го на 41,7%.