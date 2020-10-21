В России подорожали автомобили

В России почти за 10 месяцев 2020 года (с января по 20 октября) цены на автомобили выросли на 3-15%, пишет " Коммерсант " со ссылкой на расчеты автодилера "Авилон"

Издание отмечает, что главной причиной роста цен на авто стало ослабление курса национальной валюты.

BMW — на 7-15%,

Audi на 5-15%,

Mercedes на 3-12% В частности, немецкие бренды подорожали:

Корейские машины бренда Hyundai в среднем за этот период стали дороже на 4-5% на фоне изменения курсов валют. Японский концерн Mitsubishi — на 3,5-8,3%, в основном, за счет обновления модельного ряда.

На 5,8-6,5% из-за роста курса евро к рублю подорожал Fiat.

Не поднимали цены на свои машины в этом 2020 году только две марки — это элитные Aston Martin и Ferrari