Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.10
$
77.22
91.36
91.55
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.00
91.48
Индексы и котировки Brent
43.04
+0.05 Золото
1918.09
+0.08 РТС
1140.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.10
1.1846
+0.0112
06.10
1.1734
18.10
09.10
25.09

Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля 

Прайм и ещё 2 36 минут назад
В России подорожали автомобили
Фото: РИА Новости
В России почти за 10 месяцев 2020 года (с января по 20 октября) цены на автомобили выросли на 3-15%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на расчеты автодилера "Авилон".
Издание отмечает, что главной причиной роста цен на авто стало ослабление курса национальной валюты.
В частности, немецкие бренды подорожали:
  • BMW — на 7-15%,
  • Audi на 5-15%,
  • Mercedes на 3-12%
Корейские машины бренда Hyundai в среднем за этот период стали дороже на 4-5% на фоне изменения курсов валют. Японский концерн Mitsubishi — на 3,5-8,3%, в основном, за счет обновления модельного ряда.
На 5,8-6,5% из-за роста курса евро к рублю подорожал Fiat.
Не поднимали цены на свои машины в этом 2020 году только две марки — это элитные Aston Martin и Ferrari.
Ослабление рубля сказалось и на отечественных машинах. Так, несколько раз за 2020 год "Автоваз" повышал цены.
Видео дня. Плату за ЖКУ для семей с низким доходом могут отменить
Прайм: последние новости
Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий Выплату россиянам советских вкладов захотели перенести еще на год Выплату россиянам советских вкладов захотели перенести еще на год Пенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на счет Пенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий на счет
Личный счет , Ferrari , Авилон , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
По многочисленной категории пенсионеров нанесут серьезный удар
10 тысяч на детей: кто получит новое пособие
10 тысяч на детей: кто получит новое пособие
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
Скоро грянет катастрофа: к чему готовиться России
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Россияне получат долгожданную выплату от государства
01:28
Россияне получат долгожданную выплату от государства
Личный счет
Россияне оценили свое материальное положение
03:43
Россияне оценили свое материальное положение
Личный счет
В России резко выросли цены на сахар
04:27
В России резко выросли цены на сахар
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение