В России подорожали автомобили

В России почти за 10 месяцев 2020 года (с января по 20 октября) цены на автомобили выросли на 3-15%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на расчеты автодилера "Авилон".
Издание отмечает, что главной причиной роста цен на авто стало ослабление курса национальной валюты.
В частности, немецкие бренды подорожали:
- BMW — на 7-15%,
- Audi на 5-15%,
- Mercedes на 3-12%
Корейские машины бренда Hyundai в среднем за этот период стали дороже на 4-5% на фоне изменения курсов валют. Японский концерн Mitsubishi — на 3,5-8,3%, в основном, за счет обновления модельного ряда.
На 5,8-6,5% из-за роста курса евро к рублю подорожал Fiat.
Не поднимали цены на свои машины в этом 2020 году только две марки — это элитные Aston Martin и Ferrari.
Ослабление рубля сказалось и на отечественных машинах. Так, несколько раз за 2020 год "Автоваз" повышал цены.