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«Из-за коронавируса». Поддержит ли ЦБ пенсионеров? 

Konkurent.ru 1 час назад
«Из-за коронавируса». Поддержит ли ЦБ пенсионеров?
Фото: depositphotos.com
Банк России призвали ввести новые «поблажки» для пожилых граждан.
Во время пандемии коронавирусной инфекции одной из самых уязвимых категорий граждан остаются пенсионеры. В связи с этим Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась к Банку России с просьбой поддержать пожилых людей, сообщает KONKURENT.RU.
В свое обращение к регулятору авторы инициативы просят не переводить выплаты пенсий на банковские карты национальной платежной системы.
Напомним, что, согласно решению ЦБ, все выплаты, пособия и пенсии будут начисляться только на карты «Мир» уже с начала 2021 г.
Кроме того, средства пенсионеры по-прежнему смогут получать в почтовых отделениях или на банковские счета, не привязанные к картам.
Однако, в НФА считают, что продлить переход граждан на карты «Мир» следует до июня 2021 г. как пояснили в ассоциации, такая мера может стать хорошей финансовой поддержкой для финансовых организаций во время пандемии коронавируса.
В Банке России отметили, что уже сейчас многие пенсионеры пользуются данными банковскими картами.
«Важно отметить, что возможность получать пенсии другими способами сохраняется. Например, наличными или же на счета, к которым не привязаны никакие карты», — пояснил регулятор.
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Комментарии 1
Личный счет , Почта России , Центральный банк России , Газета "Конкурент"
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