«Из-за коронавируса». Поддержит ли ЦБ пенсионеров? 

Банк России призвали ввести новые «поблажки» для пожилых граждан.

Во время пандемии коронавирусной инфекции одной из самых уязвимых категорий граждан остаются пенсионеры. В связи с этим Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась к Банку России с просьбой поддержать пожилых людей, сообщает KONKURENT.RU.

В свое обращение к регулятору авторы инициативы просят не переводить выплаты пенсий на банковские карты национальной платежной системы.

Напомним, что, согласно решению ЦБ, все выплаты, пособия и пенсии будут начисляться только на карты «Мир» уже с начала 2021 г.

Кроме того, средства пенсионеры по-прежнему смогут получать в почтовых отделениях или на банковские счета, не привязанные к картам.

Однако, в НФА считают, что продлить переход граждан на карты «Мир» следует до июня 2021 г. как пояснили в ассоциации, такая мера может стать хорошей финансовой поддержкой для финансовых организаций во время пандемии коронавируса.

В Банке России отметили, что уже сейчас многие пенсионеры пользуются данными банковскими картами.

«Важно отметить, что возможность получать пенсии другими способами сохраняется. Например, наличными или же на счета, к которым не привязаны никакие карты», — пояснил регулятор.