Действие «налога на богатых» предложили смягчить

Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом и регионами уточнил перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15%, говорится в сообщении министерства.

Так, предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты.

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство. Дума в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год.

"Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат. В противном случае повышенный налог пришлось бы, в том числе, платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости", — указывает Минфин.

Новой ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. "При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов — в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения", — добавляется в сообщении.

Минфин отмечает, что данная новация не приведет к увеличению административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода.

Дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. "Сейчас в правительстве прорабатывается механизм целевого использования этих средств", — сообщает министерство.