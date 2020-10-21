Россияне бросились открывать валютные вклады 

Центробанк России зафиксировал в сентябре усиление валютизации средств физических лиц на банковских счетах, сообщает ТАСС

Доля валюты в накоплениях россиян за месяц выросла на 0,7 п.п. и достигла 21,4%. С начала года этот показатель вырос на 1,8 п.п.

Одновременно в сентябре выросла доля валюты и на счетах компаний — на 0,7 п. п., до 35,2%.

При этом, как отмечает «Эксперт», в Сбере наблюдается обратная ситуация. В сентябре банк зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441 млн долларов — против притока в августе в 60,6 млн долларов.

Ранее «Рамблер» писал, что в августе ЦБ РФ зафиксировал сокращение объема валютных вкладов россиян на 0,5 п.п. До этого отток средств со вкладов в валюте наблюдался в марте и апреле, затем в течение трех месяцев счета и депозиты пополнялись. Пик оттока средств пришелся на март 2020 года — в начале пандемии россияне сняли со вкладов почти 5 млрд долларов, в апреле — более 1 млрд долларов. Августовский отток эксперты объяснили сезонным фактором и рекордно низкой доходностью валютных депозитов.