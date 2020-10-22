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В России могут продлить доплаты по COVID-19 для медиков на 2021 год 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Медикам в России могут продлить доплаты по COVID-19
Фото: РИА Новости
Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов на собрании фракции «Единой России» в Госдуме.

«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники (будут. — RT) работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство России готовит соответствующие предложения», — сказал он.

По его словам, на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России на борьбу с COVID-19 было выделено более 142 млрд рублей.
В середине августа он заявлял о намерении правительства предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.
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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Единая Россия , Госдума , Правительство РФ
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