Медикам в России могут продлить доплаты по COVID-19

Правительство России рассматривает возможность продления на 2021 год доплат медикам, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов на собрании фракции «Единой России» в Госдуме.
«Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники (будут. — RT) работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство России готовит соответствующие предложения», — сказал он.
По его словам, на следующий год предусмотрен необходимый резерв в резервном фонде.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в России на борьбу с COVID-19 было выделено более 142 млрд рублей.
В середине августа он заявлял о намерении правительства предложить продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией.