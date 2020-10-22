Госдума решила вопрос «заморозки» накопительной пенсии

"Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется, а определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 г. No 400-ФЗ "О страховых пенсиях" осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", — говорится в пояснительной записке.