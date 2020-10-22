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Госдума приняла в I чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии 

РИА Новости 23 минуты назад
Госдума решила вопрос «заморозки» накопительной пенсии
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022 году.
Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.

"Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется, а определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 г. No 400-ФЗ "О страховых пенсиях" осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной̆ части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", — говорится в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании сообщается, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской̆ Федерации в 2023 году, по предварительной̆ оценке, на 669,3 миллиарда рублей.
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Личный счет , Владимир Путин , Госдума
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