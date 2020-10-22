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Доля экономящих на еде россиян достигла минимума за последние 6 лет 

Rambler News Service и ещё 3 43 минуты назад
Россияне стали меньше экономить на еде
Фото: ТАСС
Россияне в третьем квартале текущего года стали меньше экономить на продуктах питания, доля стремящихся экономить на еде в стране сократилась до 62% — самого низкого уровня за последние 6 лет. Об этом говорится в исследовании SberCIB.

«Чувствительность к ценам снизилась, и потребители стали меньше экономить на продуктах питания: доля Ивановых, которые стремятся меньше тратить на еду, снизилась с 65% до 62% — самого низкого уровня за последние шесть лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в чистом выражении индекс, отражающий переход на более дорогие продукты, достиг отметки минус 29% — во втором квартале 2020 года он составлял минус 34%.
Аналитики зафиксировали, что после ослабления карантинных ограничений в России граждане стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объёмах. Так, число походов в магазин в третьем квартале увеличилось с 2,88 до 2,94 в неделю, а количество посещаемых магазинов достигло 1,99 — самого высокого уровня со второго полугодия 2018 года.
Как отметил руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик, общий индекс потребительской уверенности в третьем квартале значительно улучшился на фоне более оптимистичных ожиданий относительно перспектив роста личного и национального благосостояния.

«По нашему мнению, основная причина этого — восстановление заработных плат после карантина, снижение безработицы и государственные социальные выплаты для поддержки семей с детьми в июле и августе», — отметил он.

«Индекс Иванова» — индекс потребительской уверенности, выпускаемой ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research. Он отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина — Иванова — со средним уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.
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Личный счет , Ярослав Лисоволик
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