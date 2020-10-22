Четырехдневка ударит по карману россиян

Он отметил, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю и до пандемии коронавируса «вызывала немало вопросов», а в кризис и вовсе является неактуальной. По мнению экономиста, четырехдневка может носить рекомендательный характер, чтобы компании сами могли определиться, целесообразно ли им переводить работу на такой график.