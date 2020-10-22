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Четырехдневка ударит по карману россиян

Вероника Полынина
58 минут назад
Введение четырехдневной рабочей недели грозит компаниям сокращением прибыли, а сотрудникам – уменьшением зарплат, считает экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
Четырехдневка ударит по карману россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю и до пандемии коронавируса «вызывала немало вопросов», а в кризис и вовсе является неактуальной. По мнению экономиста, четырехдневка может носить рекомендательный характер, чтобы компании сами могли определиться, целесообразно ли им переводить работу на такой график.
По словам Масленникова, в международной практике нередки случаи, когда предприятия переходили на четырехдневную рабочую неделю, а потом по многим причинам возвращались к привычной пятидневке.
«Четырехдневная рабочая неделя касается ломки и производственных циклов, и бизнес-моделей, и отношений с клиентами, и, вероятно, сказывается на прибыли. Без практики трудно учесть, к чему приведет изменение рабочего графика», - сказал Масленников «Ура.ру».
«Рамблер» писал, что в прошлом году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени. В октябре 2020-го Медведев, ставший заместителем главы Совбеза, призвал вернуться к осуждению этого вопроса. Замглавы комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев, в свою очередь, назвал главной угрозой введения четырехдневки сокращение зарплат россиян.
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