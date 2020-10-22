Четырехдневка ударит по карману россиян

«Рамблер» писал, что в прошлом году Дмитрий Медведев
, занимавший тогда пост премьер-министра России, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени. В октябре 2020-го Медведев, ставший заместителем главы Совбеза, призвал вернуться к осуждению этого вопроса. Замглавы комитета Госдумы
по труду Михаил Терентьев
, в свою очередь, назвал главной угрозой введения четырехдневки сокращение зарплат россиян.