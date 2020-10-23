В России захотели ввести «дальневосточный капитал»

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Также парламентарий предложил ввести "карту дальневосточника" и ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа.Соответствующий законопроект — "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа" (есть в распоряжении РИА Новости) — депутат направил в правительство для получения заключения.

"Я его отправил в правительство Российской Федерации, потому что такие законы нельзя вносить без заключения правительства. В течение месяца они должны дать ответ. При любом ответе я думаю его вносить (в Госдуму. — Прим. ред.)", — рассказал Тумусов РИА Новости.

Автор законопроекта отметил, что, "несмотря на огромное внимание, которое уделяется Дальнему Востоку , социальное самочувствие дальневосточников не улучшается".

"Это видно и по Хабаровску, и по другим городам. Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке", — пояснил Тумусов.

Первая инициатива – "дальневосточный капитал". Согласно проекту, он "устанавливается в размере материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" N 256-ФЗ и является единовременной выплатой, зачисляемой на специальный счет, для лиц, родившихся на территории Дальневосточного федерального округа". Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет, однако в таком случае размер капитала будет определяться правительством.

"Я считаю, что должен быть двойной семейный капитал. И он должен вкладываться именно на территории Дальнего Востока. То есть, первый (материнский) — где угодно, а второй, дальневосточный капитал – только на территории Дальнего Востока", — пояснил автор инициативы.

Согласно проекту, средства "дальневосточного капитала" должны направляться на открытие собственного дела и оплату расходов на жилье.

Вторая предложенная инициатива — ежегодная компенсация оплаты перелетов для всех дальневосточников.

"Я предлагаю каждый год на специальный счет дальневосточников класть по 10 тысяч рублей, чтобы они использовали их для проезда – авиатранспортом или железной дорогой", — добавил Тумусов.

Третья инициатива в законопроекте – "социальная карта дальневосточника".

"В Москве есть социальная карта москвича, я предлагаю карту дальневосточника — чтобы все социальные льготы оплачивались через эту карту", — пояснил автор инициативы.