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Кто получит по 500 тысяч рублей от государства 

Павел Тиунов 2 часа назад
Кто получит по 500 тысяч рублей от государства
Фото: ТАСС
Жителям Дальнего Востока следует раздать единовременные выплаты по 500 тысяч рублей, а также ввести для них ежегодную компенсацию затрат на транспорт и социальную карту «дальневосточника», заявил депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов. Свои предложения парламентарий представил на суд правительства, сообщает РИА Новости.
Тумусов подчеркнул, что в настоящее время со стороны государства региону уделяется большое внимание. Тем не менее, по его словам, «социальное самочувствие» местных жителей оставляет желать лучшего. Депутат отметил, что необходимо сделать так, чтобы люди оставались жить на Дальнем Востоке. Именно поэтому он разработал соответствующий законопроект.
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В качестве мер поддержки местного населения парламентарий предложил установить для каждой семьи, прожившей в регионе не менее пяти лет, выплату «дальневосточного капитала» в размере 500 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на оплат жилья или развитие собственного дела.
Кроме того, отметил Тумусов, жителям Дальнего Востока следует компенсировать затраты на транспорт: по его мнению, ежегодно на специально созданные счета необходимо направлять по 10 тысяч рублей, которые можно будет тратить на авиабилеты или проезд по железной дороге. Наконец, третья инициатива — «социальная карта дальневосточника». Это аналог социальной карты москвича, который будет аккумулировать в себе все социальные льготы.
Депутат отправил законопроект в правительство РФ, члены которого должны дать свою резюме по инициативе в течение месяца.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией. Правительство РФ представленный законопроект не поддержало.
Видео дня. Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки
Комментарии 27
Личный счет , Сергей Миронов , Федот Тумусов , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , РИА Новости
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