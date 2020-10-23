Увеличение тарифов на электроэнергию из-за расходов компаний на установку счетчиков не будет ограничиваться государством. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, разработанном ФАС

Предлагается внести изменения в Основы формирования индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Индексами, которые ежегодно устанавливаются правительством для каждого региона, ограничивается повышение коммунальных тарифов. Проектом постановления устанавливается, что рост платы за электроснабжение, вызванный включением в тариф для населения расходов, связанных с организацией учета электроэнергии, не будет учитываться при проведении мониторинга соблюдения регионом индекса.

С июля нынешнего года обязанность по установке электросчетчиков была переложена с жителей на поставщиков электроэнергии. Предполагалось, что в тарифы расходы на счетчики включаться не будут, а их замену организации станут проводить за счет получаемой экономии (к примеру, автоматизированная передача показаний упразднит необходимость регулярных обходов подъездов контролерами).

"Установка приборов учета в многоквартирных домах совершенно не окупается и совершенно не влияет на экономику деятельности гарантирующих поставщиков, — отмечают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. — В отличие от сетевых организаций, у которых оснащение приборами учета границ между сетями дает экономию потерь и эксплуатационных издержек, у гарантирующих поставщиков при оснащении многоквартирных домов экономия расходов, которая могла бы стать источником финансирования установки умных счетчиков, не возникает. Даже потенциальная экономия в части расходов по сбору показаний существенно ниже издержек по установке и эксплуатации приборов учета. Поэтому мы с самого начала дискуссии по закону поясняли, что необходимо быть готовым к тому, что это может привести к росту тарифа".

По оценкам Ассоциации, для компенсации этих расходов достаточно разового увеличения тарифов на 2% сверх стандартного роста. При среднем счете одного домохозяйства в 500 рублей в месяц увеличение составит 10 рублей. Если бы обязанность по замене счетчиков осталась на жителях, отмечают в Ассоциации, их единовременные расходы составили бы от 3 тысяч рублей за поверку до 5-9 тысяч рублей за установку счетчика, соответствующего требованиям к интеллектуальному учету.