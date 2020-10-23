Как обманывают победителей «Столото» 

Участники «Столото», чтобы получить свой выигрыш, вынуждены ездить по разным городам, а также платить за перечисление денег, сообщают «Известия». В компании-организаторе лотереи пообещали разобраться в ситуации.

О том, что получить выигранные в «Столото» деньги можно с большим трудом журналистам рассказали участники розыгрышей.

Они пояснили, что, согласно правилам лотереи, призы больше 15 тысяч рублей выдаются только при повторной идентификации личности победителя. Сделать это можно только в официальном представительстве компании, которые есть далеко не в каждом российском регионе.

Например, жителям Кургана приходится искать соседний город, где можно получить выигрыш, поскольку билеты местные жители приобрести могут, а крупные призы по ним для них остаются недоступны. Такая же проблема существует в Пермском крае: участники лотереи, чтобы получить деньги, едут в Казань.

Житель Севастополя Всеволод Паевщиков обратил внимание на другую деталь. По его словам, чтобы перевести деньги с кошелька мобильного приложения лотереи на банковскую карту необходимо заплатить комиссию в размере 2,9% от суммы плюс 50 рублей за каждую транзакцию. То есть, по его словам, за выигрыш придется еще и заплатить.

Журналисты отправили на адрес компании-организатора запрос. Представители «Столото» пообещали разобраться в ситуации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», «Столото» обвинили в нечестном розыгрыше миллиарда рублей 1 января 2020 года. Обладательницей рекордной в истории российских государственных лотерей суммы стала жительница Московской области Надежда Бартош. Выигрышный билет ей на день рождения подарили ее дети. Они купили его в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья.

Впоследствии некоторые средства массовой информации сообщили о вероятности того, что розыгрыш миллиарда не был честным: якобы женщина является состоятельной предпринимательницей и имеет непосредственную связь с организаторами лотереи. В «Столото» тогда заявили, что проведение розыгрыша строго соответствовало законодательству, а обвинения в обратном назвали «вопиющей клеветой».