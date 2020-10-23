Россияне могут спровоцировать финансовый кризис в РФ

Индекс лояльности россиян к банкам упал до минимума за пять лет: по данным аналитического центра НАФИ, к сентябрю он составил 1,3.

Как отмечает «Свободная пресса» , еще в 2016 году индекс лояльности клиентов к банкам находился на уровне 43, а затем постепенно снижался. В 2019 году этот показатель уменьшился втрое, составив к маю 2020 года 5 пунктов.

Согласно исследованию, чуть более трети клиентов банков (36,7%) с высокой вероятностью порекомендуют свой банк родственникам и знакомым. В 2016 году этот показатель составлял 57%, а в начале 2020 года — 39%.

По мнению специалистов, в нынешних условиях вопрос удержания лояльности для банков — это вопрос очень точного понимания изменяющихся потребностей и ожиданий клиентов.

При этом аналитики не считают снижение индекса негативным показателем и предлагают рассматривать тенденцию как повышение конкуренции на банковском рынке и результат повышения финансовой грамотности населения.

В то же время эксперты предупреждают, что дефицит доверия к банковскому сектору как основе финансовой системы провоцирует финансовые кризисы.

По мнению доцента кафедры финансов и цен ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» Дианы Степановой , падение лояльности и доверия происходит из-за погони банков за прибылью: падения качества услуг на фоне расширения их спектра, предоставление неполной, недостоверной или противоречащей информации при привлечении денежных средств клиентов.

«С такими подходами к клиентскому обслуживанию банки в будущем будут проигрывать альтернативным финансовым площадкам. Это обусловлено усилившейся конкуренцией на финансовом рынке, где банкам приходится соперничать с финансовыми, брокерскими, инвестиционными, страховыми компаниями. Клиенты для реализации своих инвестиционных целей будут все чаще пользоваться услугами новых финансово-технологических компаний», — заключила Степанова.